Anthony Aranda sorprende a Melissa Paredes en su programa: "Tiene una luz que nadie la va a apagar"

San Valentín se vivió en la televisión peruana. Esta mañana, Préndete sorprendió a su conductora, Melissa Paredes, con la visita de Anthony Aranda.

La pareja de la modelo llegó al set con un ramo de rosas y le dio un abrazo muy emotivo.

Anthony Aranda visitó a Melissa Paredes

La mañana en Préndete empezó con mucho amor. Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes, le envió un mensaje a su amada a través de un video. Pero, para sorpresa de todos, apareció en el set para darle un ramo de rosas a su amada.

“Era lo mínimo que podía hacer hoy en San Valentín. Bienvenido al programa”, expresó Kurt Villavicencio.

El Gato activador se mostró emocionado de ver a Melissa Paredes por primera vez en su trabajo y le dedicó unas sentidas palabras. "Ella tiene una luz que nadie ni nada lo va a apagar. Le da luz a este set, le falta un poquito por ahí, pero ella le da la luz completa”.

Asimismo, indicó que se siente muy orgulloso de tenerla como pareja y de la relación que llevan actualmente: “Estoy muy enamorado de ti. Estoy orgullo de la mujer que tengo a lado, tu familia y yo estamos contentos en verte en esto que te gusta que sean las pantallas”.

El plan por San Valentín de Melissa y Anthony

Metiche les preguntó cuál era su plan para hoy, San Valentín, a lo que él respondió: “Tenemos un plan lindo para el día de hoy. En esta oportunidad nos va a acompañar la princesa (hija de Melissa) así que tenemos un plan super bonito entre los tres”.

Por último, bromeó con el hecho de no haberle dado un beso en vivo a Melissa Paredes: “Nosotros en cámaras no nos damos besos por respeto a la princesa, en el backstage ya me la chapo”.