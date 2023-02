Melissa Paredes sobre la participación de Luciana Fuster en el Miss Perú: "No veo que vaya a ganar"

Luciana Fuster confirmó su participación en el Miss Perú 2023. La noticia causó revuelo entre los personajes de la farándula local. Melissa Paredes, ex Miss Perú, consideró a la modelo como su favorita para quedarse con la corona, pero sabe que no será una tarea sencilla.

La conductora de Préndete cree que hay otras participantes que están más preparadas para representar a Perú en el Miss Universo.

Melissa Parades asegura que no ve a Luciana Fuster como la ganadora

La integrante de Esto es guerra, Luciana Fuster, se mostró contenta con su participación como candidata oficial al Miss Perú 2023. "Me gusta la superación, enfocada en lo suyo... Ya quería hace un tiempo; pero me faltaba un poco de edad. Había mucha gente que me decía 'espérate un poquito más'; pero yo creo que el momento adecuado es cuando tú lo decides, es cuando tienes que hacerlo'", señaló la modelo.

Ante la noticia de su presencia en el certamen de belleza, el programa Préndete se refirió a la participación de la chica reality en el concurso. Melissa Paredes reconoce que Luciana es una mujer linda, pero hay otras candidatas más fuertes que ella.

"Bueno a mí me encanta Luciana, pero no la veo que vaya a ganar porque hay chicas muy bonitas, hay competencia", declaró Melissa.

Mientras tanto, sus compañeros Karla Tarazona y Kurt Villavicencio 'Metiche' criticaron la fotografía que presentó Fuster a la organización de Miss Perú. "¿Quién le ha subido esa foto a la criatura? Como que no le favorece mucho", opinó la presentadora. Finalmente, resaltaron el apoyo que Patricio Parodi le brinda a su pareja desde las redes sociales.