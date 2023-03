Arturo Carmona rompe su silencio tras eliminación de ‘La casa de los famosos 3’: “Perdón si los hice sufrir”

Arturo Carmona se convirtió en el último eliminado de La casa de los famosos 3. Tras su salida, el actor estuvo presente en diferentes programas de espectáculos para hablar sobre los momentos que vivió en la casa durante su estadía. En ellos, contó sobre el fugaz romance que tuvo con Dania Méndez y aprovechó para pedirle disculpas con Aylín Mujica.

La reacción de su hija a su relación con Dania Méndez

En su visita al programa La mesa caliente, Arturo Carmona habló sobre la opinión de Melenie Carmona, su hija con Alicia Villareal, sobre a su romance con Dania Méndez. “Sí, obviamente que mi hija sufrió junto conmigo y era mi mayor preocupación cómo me estaba yo viendo afuera para mi hija y mi familia”.

Además, contó que lo primero que hizo al salir de la casa fue llamar a su hija para decirle que estaba bien y hablar con ella sobre lo sucedido. “Porque sabía que no iba estar bien, y obviamente me dio su punto de vista como hija, como mujer, como una adolescente que vive una época actual, de la cual yo desconozco en muchos sentidos, obviamente no le agradaron muchas cosas, pero con mucho respeto me lo dijo”, acotó.

En un reciente video en su cuenta de Instagram, Carmona aseguró que estaba feliz por su salida y que la eliminación se dio en el momento perfecto. “Quiero decir que yo estoy bien, cada vez estoy mejor, el haber salido en este momento fue el ideal, perdón si los hice sufrir, perdón si no me di cuenta de muchas cosas que ahora me estoy dando cuenta, lo único que les puedo decir es que no voy a hablar mal de nadie, jamás y lo aprendido empieza desde ya”, expresó.

Arturo Carmona se disculpa con Aylín Mujica

El exdeportista tuvo que verse cara a cara con otros participantes eliminados de La casa de los famosos. Arturo Carmona aprovechó para pedirle disculpa a Aylín Mujica por haber elegido a Dania Méndez. Como se recuerda, entre ellos había nacido una química, pero el actor se sintió más atraído por la modelo.

“Sí, obviamente había química. Había algo, por supuesto, pero, en el corazón no se manda, tomé una decisión. Todos los días tomamos decisiones, no fue por hacerte año”, explicó Carmona.

Por su parte, la actriz cubana aceptó sus disculpas, aunque aseguró que en las últimas semanas de su convivencia el mexicano había cambiado su forma de ser.