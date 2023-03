'La casa de los famosos 3': participantes se muestran preocupados por las nominaciones de este jueves

Los habitantes de La casa de los famosos 3 siguen estresados. Algunos competidores están demasiado preocupados por terminar entre los próximos nominados. La mayoría piensa que Diego Soldano puede ser el siguiente eliminado del reality. Pero, ¿qué pasará este jueves?

¿Quiénes pueden ser los siguientes nominados?

La eliminación de Arturo Carmona no ha dejado tranquilo a ciertos concursantes. Como se recuerda, el actor no logró conseguir muchos votos, mientras Osmel Sousa acabó salvándose. No obstante, El Zar de la Belleza cree que nuevamente puede terminar en capilla, algo que también piensa Pepe Gámez. Los dos consideran que cualquiera puede acabar entre los nominados.

Otro que también corre el riesgo de ser expulsado es Diego Soldano. El argentino tuvo un fuerte cruce de palabras con La Materialista, quien no dudó en expresar toda su ira contra su compañero. El actor la llamó "doble moral", mientras ella lo calificó como una "serpiente". Por el momento, todos los habitantes del lugar tendrán que esperar los anuncios oficiales de los presentadores y ver quien se juegan su permanencia en el reality.





¿Como reaccionó Diana Méndez a la eliminación de Carmona?

La eliminación del mexicano causó mucha sorpresa entre los participantes, ya que muchos creían que llegaría hasta las instancias finales. Diana se expresó sobre la salida de su compañero del show. "Gracias por todo. Fue muy bonito compartir contigo. Me vas a hacer mucha falta, nos vemos allá afuera", comentó la modelo.

Arturo también se pronunció sobre Méndez y argumentó que sentía afecto por ella. "Sí sentí amor, interés por ella. No me atrevo a decir que estoy enamorado, pero creo que tal vez estaba en camino a serlo. Siempre me preocupó, siempre me llamó la atención en todos los sentidos. Es una persona que para mí vale, le tengo un gran cariño", dijo Carmona.