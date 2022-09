Ya pasaron cerca de 18 años de su estreno en las pantallas de televisión, pero la telenovela Rubí sigue guardada en la memoria de sus fanáticos. ¿Recuerdas a 'Fernandita'?

Fernandita se ganó el corazón de miles de televidentes en ese entonces, pues la niña tenía un carácter muy tierno y se llevaba bien con Bárbara Mori. Luego de 18 años, volvieron a salir algunas imágenes donde muestran como luce en la actualidad y muchos coinciden que está irreconocible.

¿Qué pasó con Kristel, la actriz que interpretó a Fernandita?



La joven actriz Kristel Casteele apenas era un pequeña cuando inició su carrera en la pantalla chica. Fueron muchos los expertos que quedaron cautivados con su parecido con Bárbara Mori, además que demostró tener mucho talento, carisma y belleza. Los productores de la teleserie no dudaron en escogerla para el papel de "Fernandita", la tierna sobrina de Rubí.

Cuando 'Rubí' finalizó, Casteele siguió con su carrera en el mundo de la actuación en varias producciones. No obstante, después de un par de años ella decidió que debía retirarse para poder enforcarse por completo en sus estudios, los cuales lo sigue llevando hasta este momento.

'Fernandita' sorprende con radical cambio

Pasaron muchos años y nadie sabía de su vida, hasta que finalmente sacó un publicación en la plataforma de Instagram y los fans se sorprendieron con su gran cambio. Como parte de los festejos por el cumpleaños de su madre, Kristel y su hermana gemela salieron en una foto con su mamá. Vestida con una camisa blanca y un short, la muchacha no perdió nada de su belleza, algo que los usuarios de dicha red social le recalcaron,su fotografía no tardó en hacerse viral por todos los medios. Los cibernautas destacan que a pesar de que no la podían reconocer al principio, sigue siendo una hermosura.