Austin Palao dijo que terminaría su relación con Flavia Laos si es que se va a vivir al extranjero

Flavia Laos y Austin Palao llegaron a Mande quien mande para participar en un reto de preguntas algo "picantes". Y justamente una de ellas generó un cortocircuito en la pareja. ¿Qué pasó?

Austin no seguiría con Flavia si se va del país

La conversación entre Austin Palao y Flavia Laos tuvo una pregunta sobre un caso hipotético. Flavia le preguntó cómo seguiría su relación en caso se fuera del país: "Si me voy a vivir al extranjero. ¿Me terminas?", preguntó Flavia Laos a su novio.

Austin Palao sorprendió a todos contestando que sí y comenzó a explicar sus motivos. "Si mi propósito de vida y mis sueños se enrumban a otro lado y no cabe la posibilidad de salir porque obviamente no voy a dejar mis sueños y mis propósitos a un lado, en ese caso sí. Yo sí optaría por la mejor decisión para los dos, ya que si te estás yendo al extranjero es porque algo que tú verdad quieres, que es tu sueño y más, yo respetaría. Y si mi vida me enrumba por otro lado, es muy posible que pase, sí terminaría porque una relación a distancia, yo no puedo", dijo el modelo.

Flavia estaba de acuerdo con la respuesta del integrante de Esto es guerra, inclusive le ofreció su apoyo.

Magaly felicitó a Austin

La periodista de espectáculos Magaly Medina opinó sobre las declaraciones de la joven pareja en el programa de América Televisión. 'La Urraca' felicitó a los enamorados por su sinceridad y no darse falsas esperanzas al otro.

"Ahí nomas, uno se da cuenta que ellos están pasando el rato bien, pero que a futuro no tienen planes juntos... Me pareció lo más honesto y franco. Así debe ser... ellos han dejado claro que prefieren su carrera, antes que una relación y que cada uno tiene sus propios sueños", declaró la conductora.





Flavia Laos presente en Barrio Latino Remix



Flavio Laos estará presente en el festival Barrio Latino Remix, el cual estará encabezado por el productor argentino Bizarrap, que se llevará a cabo el próximo sábado 29 de abril en el Club Cultural de Lima en Chorrillos. Ambos artistas estarán acompañados de María Becerra, la revelación chilena Cris MJ, así como a los DJs Playero (Puerto Rico) y Rosa Pistola (Colombia). Además, estarán los artistas peruanos Emil, DJ Linda y Handa.

Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma de Joinnus y tienen un descuento de 15% con Interbank. Los precios oscilan entre:

VIP: S/ 422.

General: S/ 255.

Box Individual: S/ 700.

Box Grupal: S/ 8400 (incluye: 12 entradas Box, 1 botella Johnnie Walker Etiqueta Dorada 750 ml, 6 botellas de agua 500 ml, 6 botellas de energizante 300 ml).