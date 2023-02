Magaly Medina le lanza indirecta a Melissa y su Activador: "Se hicieron conocidos por un ampay horrible y vergonzoso"

La guerra entre Magaly Medina y Melissa Paredes parece no tener fin. Después de escuchar las declaraciones de la conductora de Préndete, la Urraca le contestó a la modelo y el bailarín.

Lee también: Melissa Paredes se molestó con Metiche por preguntar si Activador era dueño de academia de baile: “¿Eso qué tiene que ver?”

La periodista de espectáculos reveló el bochornoso momento que vivió la exmodelo en un exclusivo club.

La demanda de Melissa y el Activador contra Magaly

Durante una entrevista con El Trome, Melissa Paredes dejó abierta la posibilidad de presentar una demanda contra Magaly Medina. Esto surgió luego de que la Urraca la calificara de "sacavueltera" y "bataclana". Además, llamó "muerto de hambre" a Anthony Aranda.

"Tiempo al tiempo, no solo por lo de ayer, pues se sumaría a lo que dijo. Mi abogado está trabajando, quisimos darle una oportunidad, pero nada, y por cosas menores se fue presa, que no se olvide. No le deseo el mal a nadie, pero -lamentablemente- en esta vida todo se paga. En fin, esta mujer es tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero", dijo la conductora.

Lee también: Activador le lanza dardo a Magaly tras declaraciones de dueño de Academia: "Aburre. Si quiere saber cuánto gano, pregúnteme".

La respuesta de Magaly

La periodista de espectáculos no se quedó callada y le contestó al Activador y Melissa. "Hay unos mamarrachentos de por ahí que salen a decir 'porque seguramente Magaly quiere parar a la cárcel otra vez'. A mí no me amenaces, menos estos de dónde han salido, pobrecitos, se creen célebres, se hicieron conocidos por un ampay horrible y vergonzoso. No tienen ni para pagar la luz y vienen a decir que 'mi abogado se está encargando'. A mí realmente me da risa, creen que me voy a atarantar, que un mamarracho me quiere demandar, vayan a trabajar", dijo la Urraca.