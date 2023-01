Bárbara Cayo sobre las críticas de Magaly Medina a Alessia Rovegno: “Déjense de tonterías”

Bárbara Cayo le respondió a Magaly Medina sobre las opiniones en contra de su hija Alessia Rovegno por su participación en el Miss Universo.

Bárbara Cayo ignora las opiniones de Magaly Medina

Tras la coronación de Alessia Rovegno como Miss Perú, la cantante recibió muchos ataques por su oratoria y algunos, como Magaly Medina, aseguraron que se trataba de una designación por ser hija de Bárbara Cayo.

Ante ello, la actriz respondió fuerte y claro: “(Magaly Medina fue una de las detractoras de Alessia) No hay detractores. Aquí hay un Perú unido, car***. Déjense de tonterías, yo voy a ser su mamá aquí, déjense de tonterías, somos un país unido”, respondió ante las cámaras de Siéntese quien Pueda.

A pesar de todas las críticas, Alessia Rovegno fue llamada para el Top 16 en el Miss Universo y se convirtió en la favorita de muchos seguidores del certamen.

Denuncian ‘boicot’ contra Alessia Rovegno en el Miss Universo

Durante la preliminar del Miss Universo, Alessia Rovegno tuvo algunos contratiempos con su traje típico y su vestido de noche. De acuerdo con Jessica Newton, alguien había roto su vestido y escondido los zapatos. Asimismo, denunció que desaparecieron accesorios y se habían roto las alas del traje típico.

Asimismo, Stephanie Cayo afirmó que su sobrina había sido perjudicada durante el concurso. “Y espero que no se le pierda ningún zapato ni se le rompa ningún vestido como ya lo han hecho, como lo hicieron. Ella no ha dicho nada porque es una chica muy dulce, pero yo sí lo digo porque a mí no me importa nada”, compartió la actriz en Instagram.