Begoña Gutiérrez arremete contra Isabel Pantoja en 'Pesadilla en el paraíso 2': “Nos veremos en el juzgado”

Begoña Gutiérrez decidió hablar sobre la amistad que una vez la unió a Isabel Pantoja y comentó en Pesadilla en el paraíso 2 los sucesos que las separaron.

La concursante dejó en claro que entró al reality para “hacer su propio concurso”. Sin embargo, el nombre de la tonadillera se mencionó en más de una ocasión.

‘Pesadilla en el paraíso 2’: Begoña Gutiérrez y su pelea con Isabel Pantoja

El nombre de Begoña Gutiérrez como una de las nuevas participantes de Pesadilla en el paraíso2 generó mucha repercusión por su antigua amistad con la cantante Isabel Pantoja.

Gutiérrez era promotora y road manager de la artista. Sin embargo, incumplimientos en una de las giras la habrían llevado a perder mucho dinero, resquebrajaron así la relación al punto de llegar a los tribunales.

Lee también: 'Pesadilla en el paraíso 2': Así fue el primer encuentro entre los participantes de la nueva temporada

"La gira americana era la que yo diseñé y mi 10% está firmado. En verano me llaman de Miami para decirme una fecha de que están esperando la gira, me pongo en contacto con Agustín para que me paguen mi trabajo y tengo que interponer una demanda, me veré con ella en un juzgado", contó Begoña quien en un inicio dijo que no quería hablar sobre Pantoja.





👉Begoña Gutiérrez cuenta a sus compañeros el conflicto que ha tenido con Isabel Pantoja #PesadillaEstreno https://t.co/rmhwXrCRDy — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) January 9, 2023

‘Pesadilla en el paraíso 2’: Begoña Gutiérrez opina sobre el entorno de Isabel Pantoja

La polémica concursante de Pesadilla en el paraíso 2 también habló sobre su relación con Kiko Rivera, hija de Isabel Pantoja. Aunque ambos eran unidos, al parecer todo este tema legal los habría llevado a separarse.

“Kiko es mi familia igual que lo era ella, yo sigo teniendo relación con Kiko y de la noche a la mañana me bloquea”, detalló.

Lee también: Tania Deniz se despide de su novio Albert Barranco antes de su ingreso a 'Pesadilla en el paraíso 2'

Asimismo, se refirió al hermano de su examiga, Agustín Pantoja y el hecho que la cantante se encuentre viviendo con él.

“Yo viviría de otra forma. Tú imagínate tu vida en una finca así y solo con una persona. Con poca gente termina bien. Mi opinión es que ha elegido un mal compañero de camino. Pero ya cada uno somos mayores para saber lo que hacemos”, le comentó a su compañero, Antonio Montero.