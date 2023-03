Belén Estévez podría reemplazar a Melissa Paredes en 'Préndete': "Tranquila mi amor, lo que tú no pudiste lo voy a lograr"

Belén Estévez fue invitada a Préndete para charlar al lado de Kurt Villavicencio 'Metiche', Karla Tarazona y Melissa Paredes. Sin embargo, han surgido rumores que colocan a la argentina como reemplazo de la exmodelo. Asimismo, ella expresó su deseo de formar parte del programa. ¿Qué?

La salida de Melissa del show

La pareja de Anthony Aranda sorprendió a todos al revelar que dejará de ser la conductora de Préndete anteriormente. "Si bien es cierto que mi contrato termina el viernes 10 de marzo, es verdad que me iban a renovar, pero se tomó una decisión que ya no. Sus razones tendrán y se respeta, yo estoy agradecidísima con ustedes por haberme recibido de esta manera tan bonita", dijo Melissa.

No obstante, Magaly Medina cree que todo surgió cuando la exmodelo decidió abrir un proceso judicial contra Lady Guillén.

Belén quiere ser su reemplazo

Estévez llegó al programa recargada de muchas energías y está preparada para tomar el puesto de Melissa Paredes. "Sé que están buscando nueva conductora y me vine vestida de azul como los conductores oficiales". Ante ello, la ex de Rodrigo Cuba decidió responderle lo siguiente: "Te voy a decir algo, el problema no soy yo, es que el canal es frío".

Belén no hizo caso a las declaraciones de 'Meli' y dejó clara sus intenciones. "Tranquila mi amor, lo que tú no pudiste lo voy a lograr", comentó la argentina. 'Metiche' y Karla Tarazona pensaban que su compañera iba reaccionar mal, aunque fue todo lo contrario