Belén Estévez sobre salida de Melissa Paredes de ‘Préndete’: "El escándalo mata al talento”

Belén Estévez se refirió a la reciente salida de Melissa Paredes de Préndete. De acuerdo con la bailarina, la exreina de belleza no fue un buen jale y que también era responsable del bajo rating del programa.

Belén Estévez le pide a Melissa Paredes asumir sus errores

Luego de que Melissa Paredes dijera que el bajo rating de Préndete se debía a que Panamericana Televisión era una "antena fría", Belén Estévez le pidió que fuera más autocrítica.

Lee también: Melissa Paredes reconoció que se equivocó en su enfrentamiento con Rodrigo Cuba: "Fue una vez en la vida"

“Yo creo que si uno es un buen jale puede levantar el rating, no me parece que debamos echarle la culpa a algo externo. Debemos mirar un poquito para adentro y también asumir los errores. Melissa no fue un buen jale”, afirmó la bailarina en una entrevista para Trome.

“Pudo decir ‘no la hice y, además, el canal no me ayudó’, pero echarle la culpa al canal porque al programa le va mal, no me parece”, complementó.

Belén Estévez: “El escándalo mata el talento”

De acuerdo con Magaly Medina, la exesposa de Rodrigo Cuba no fue apoyada por el público debido a sus problemas. Ante esto, Belén Estévez aseguró que el escándalo vende, pero que a la larga puede pasar factura.

“Si alguien está en la pantalla, tiene talento y te divierte, no debería importar lo que haga con su vida, entiendo que los magacine tienen una visión distinta porque van dirigidos a la familia, a las madres y tienen que cuidar mucho la vida privada quizá o la imagen de los conductores, pero algunos programas buscan lo controversial, hacer portadas”, comentó la bailarina.

Lee también: ¿Melissa Paredes llamó "Rodrigo" a su Activador?: usuarios reaccionan al polémico video de la modelo

“Lo que pasa es que creen que lo mediático es todo. Lamentablemente, el escándalo mata al talento”, acotó. “Lo que te da plata es el escándalo, pero es momentáneo porque las marcas tampoco quieren gente escandalosa. Entonces, ¿qué hacemos? recorremos un camino a largo plazo que es el de limpiar tu imagen o recorres el camino del corto plazo que es la inmediatez”, concluyó.