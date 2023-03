Melissa Paredes reconoció que se equivocó en su enfrentamiento con Rodrigo Cuba: "Fue una vez en la vida"

Acepta su error. La modelo y actriz Melissa Paredes conversó con las cámaras de Amor y fuego y sorprendió al revelar que se equivocó en el escándalo que tuvo con su expareja, Rodrigo Cuba. Además, confirmó que seguirá con las denuncias en contra de Lady Guillén, su excompañera de canal, y Magaly Medina.

Melissa Paredes reconoce sus errores

El Gato Cuba disputó con su exeposa Melissa Paredes la tenencia y el régimen de visitas de su pequeña hija durante el año 2022. Pasado un año, la exconductora de Préndete pidió disculpas sobre dicho episodio.

"Así como uno erra, como uno se equivoca, uno sabe enmendar sus errores, uno sabe salir adelante y uno sabe que también puede enseñarle a la gente que sí, me equivoqué y todo, pero bueno, fue una vez en la vida, no han sido dos, tres y no estoy bien campante como si nada", indicó Paredes.

Melissa seguirá proceso de sus denuncias

Sobre la no renovación con Panamericana Televisión, la actriz aseguró que su representante había ido al canal para firma su continuidad. Sin embargo, se topó con un resultado que no esperaba. "Resulta que en Trome salió esta noticia (de la denuncia de Lady Guillén) y al parecer no les gustó, pero creo que como ciudadana tengo todo el derecho de hacer valer mis derechos y lo que yo creo que es lo correcto", explicó 'Meli'.

Asimismo, la exconductora de Préndete pensaba en firmar su nuevo acuerdo el pasado lunes 13 de marzo. "A pesar de la avalancha y la ola de críticas, de la campaña que hizo Magaly... pese a eso íbamos a renovar, porque mi contrato era renovable desde el día que entré. Se renueva mes por mes, así es ahí. Me contaron que el año pasado igual era con Karla (Tarazona), así se manejan", declaró Melissa.

Finalmente, aclaró que seguirá con sus denuncias. "A mí no me vas a parar con nada, ni sacándome del canal, ni haciendo rabietas, ni diciendo que soy de lo peor, porque un error o una decisión no defina toda mi vida", puntualizó la exmodelo.