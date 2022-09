BLACKPINK publica el primer teaser de 'Shut Down'

El regreso de BLACKPINK es el más esperado del año. No falta casi nada para que la girlband más exitosa de los últimos años lance su nuevo álbum. Tras dos años de para, las cantantes están de vuelta con su más reciente disco ‘Born Pink’.

Asimismo, hace unos días dieron a conocer el listado de canciones de su nuevo álbum y revelaron que el sencillo principal se llamará ‘Shut Down’. Este es el segundo track del álbum de ocho canciones, el cual, según el pequeño adelanto, tiene la melodía de un violín como protagonista.

El primer teaser de 'Shut Down'

El teaser cuenta con algunas imágenes de lo que será el videoclip. Al inicio, se pueden observar varios carteles con letras de las canciones, algo que termina dándole pase a las cuatro integrantes: Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé.

Cabe resaltar que los fanáticos tendrán que esperar hasta el viernes para poder disfrutar del nuevo álbum; sin embargo, han podido calmar un poco sus ansias con el primer adelanto.

‘Shut Down’ contará con ocho canciones. Entre ellas: 'Pink Venom', 'Shut Down', 'Typa Girl', 'Yeah Yeah Yeah', 'Hard to Love', 'The Happiest Girl', 'Tally' y 'Ready For Love'. Además, según se ve en la publicación, Jisoo y Rosé habrían sido partícipes de la creación de ‘Yeah Yeah Yeah’.



BLACKPINK sigue haciendo historia

La reconocida banda de K-pop volvió a hacer historia al lograr un récord en Billboard con ‘Pink Venom’. Asimismo, es oficialmente la primera canción del género en encabezar el Global 200 este año.

No obstante, consiguieron por primera vez que una de sus canciones se ubica en el primer lugar de dicha lista, debido a que anteriormente ‘Lovesick Girls’ ocupó el segundo lugar. Cabe resaltar que ‘Pink Venom’ también hizo su debut en el puesto número 22 en el Hot 100 de Billboard esta semana.