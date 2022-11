Brunella Horna revela 'bomba' sobre Dalia Durán: "Ella le depositaba a John Kelvin cuando estaba en la cárcel"

Durante la última emisión de América hoy, la conductora Brunella Horna habló sobre la relación de Dalia Durán y John Kelvin, revelando un detalle que aumentó la polémica sobre la pareja.

Dalia Durán ayudó a John Kelvin mientras estaba preso



Brunella Horna reveló que Dalia Durán le habría ensañado vouchers de depósito en el programa y que ella misma confesó que lo hacía por 'pena'.

"Dalia aquí en el programa en vivo, y me lo enseñó, ella le depositaba a John cuando él estaba en la cárcel porque le daba pena y me parecía increíble que me estaba enseñando ahí los vouchers que ella le depositaba 500 soles un mes, el otro mes 400, ella lo ayudaba y habían pasado nada más”, comentó indignada.

Esto aumentó las críticas hacia Dalia, pues Laura Borlini descartó que sea un trato cordial y lo calificó como "ayudar a su agresor".

“Esas cosas, eso ya no tiene nada que ver con la cordialidad, para eso él tiene una familia. Si necesita dinero, que su familia se ocupe de apoyarlo y no justamente la víctima ayudando al agresor, por eso digo hay que marcar una diferencia entre lo que es una relación cordial porque al final siempre vamos a ser padres y otra cosa es ser amigos”, sentenció.





Dalia admitió 'pausar' su tratamiento psicológico

Tras las últimas declaraciones, Dalia Durán apareció en Amor y fuego para hablar sobre su acercamiento con John Kelvin, la conciliación y su tratamiento psicológico.

Sobre la cena con Kelvin, Dalia admitió que fue un exceso y que no debió darse fuera de una comisaría. En otro momento, Gigi Mitre le consultó sobre su tratamiento psicológico, pero Dalia confesó que lo pausó, pero lo está retomando.

"Si en algún momento lo tuve, lo dejé porque esperé un compromiso de por medio que nunca se dio. Pero si estoy volviendo a retomarlo", contó.