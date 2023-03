Brunella Horna sobre 'ampay' de Jossmery Toledo y Paolo Hurtado: "Ella sabe que él tiene hijos"

Jossmery Toledo y Paolo Hurtado siguen en el ojo de la tormenta. Ante ello, Brunella Horna se refirió al tema y los señaló como los responsables del daño causado a Rosa Fuentes, esposa del futbolista.

Brunella y su sincera opinión

La compañera de Ethel Pozo se pronunció respecto al 'ampay' del futbolista y la expolicía. "Jossmery no pasa por paños fríos, estamos encontrando a alguien que sabe que tiene hijos, cero valores, pese a que el mayor responsable es él", dijo la pareja de Richard Acuña.

"Y lo sabe porque si vemos las imágenes cómo salen, encapuchados, escondiéndose para que nadie los vea. Sí, los dos tienen responsabilidad, el que tenía que respetar la relación es Paolo, pero Jossmery no se la lleva fácil", señaló la conductora de América Televisión.

¿Qué dijo Rosa Fuentes?

La exesposa del futbolista pudo conversar con América hoy sobre el duro momento que vive tras el ampay. "Necesito estar tranquila porque tengo un embarazo de riesgo, después de esto hay un antes y un después. Muchas gracias por el apoyo, pero debo ser fuerte porque mis hijos me necesitan. Yo no soy pública, yo no tengo por qué dar ninguna declaración, pero de igual manera agradezco el apoyo de todos", declaró Rosa.

Asimismo, la madre de los hijos del Caballito recordó que fue extorsionada por extraños. Estos la amenazaban con difundir imágenes de su esposo y Jossmery Toledo. Según lo que relató Fuentes, supuestos miembros del equipo de producción de Amor y fuego aseguraban que tenían un clip donde Hurtado aparecía junto a la exchica reality. En aquel entonces, Paolo negó su amorío con la expolicía.