Brunella Horna pasa roche EN VIVO por desconocer el nombre de las verduras: "¡Que voy a saber! No sé"

Yvana Iturbe asistió al set de América hoy. La modelo participó en el segmento 'Reto de cocina' junto a Christian Domínguez. Por otro lado, Brunella Horna fue emparejada con Edson Dávila.

Sin embargo, la pareja de Richard Acuña pasó 'roche' porque no sabía el nombre de los vegetales.

¿Brunela Horna no sabe cocinar?



Brunella Horna participó en el programa Mi mamá cocina mejor que la tuya en el 2018. En aquel entonces, la modelo confesó que nunca aprendió a cocinar, ya que su madre no se lo permitió.

"Jamás en mi vida había entrado a la cocina, nunca he cocinado en mi vida, pues cuando era pequeña mi mamá me lo tenía terminantemente prohibido porque decía que las mujeres no entran a la cocina", dijo la conductora de América hoy. Inclusive, en una emisión del programa matutino, intentó seguir una receta, pero terminó fallando.

Brunela Horna desconoce el nombre de las verduras

La esposa de Beto Da Silva comenzó su participación y sorprendió a todos los televidentes, ya que pudo reconocer varias verduras y hiervas. Sin embargo, Brunella expresó su malestar por desconocer los nombres de los vegetales.

"Mira es tan injusto que Ethel apoye a Ivanna cuando ella sabe cocinar y me manden a Edson, él no sabe nada", comentó la modelo. Cuando llegó su turno, Horna apenas pudo identificar unos cuantos vegetales.

Sin embargo, la rubia perdió la paciencia cuando le pusieron un ramo de perejil. "¡Que voy a saber! No sé", exclamó la pareja de Richard Acuña. Al final, reclamó otro desafío distinto contra Ivana Yturbe.