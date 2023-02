Brunella Horna revela que no recibió regalos de boda: “Pedimos a nuestros invitados que donen a una ONG”

Brunella Horna y Richard Acuña se casaron en una costosa ceremonia a principios de este año. Debido a esto, muchos seguidores de la pareja se preguntaron qué otros lujosos regalos recibieron los recien casados, luego que se filtrara una lista de regalos el año pasado. A lo que la conductora señaló que solo fueron donaciones.

Brunella Horna y Richard Acuña pidieron donaciones

La conductora de América Hoy se animó a contestar algunas preguntas de sus seguidores a través de sus historias de Instagram. Sin embargo, una de las preguntas que llamó la atención estuvo relacionada a los regalos de su matrimonio, pues se rumoreaba de una famosa lista de millonarios obsequios.

Ante este tema, la exchica reality señaló que no recibió presentes en su matrimonio porque le pidió a sus invitados que donaran a una ONG.

“No tuvimos lista de regalos, pedimos a nuestros invitados que donen a una ONG en vez de darnos regalos”, contestó la rubia.

¿Brunella Horna participará en el Miss Perú?

Por otro lado, Brunella Horna reveló que recibió la invitación de Jessica Newton para participar en el Miss Perú. Siempre y cuando no se retirara antes de la final como sucedió en 2016.

“Jessica me escribe y me dice “cuando tú estés lista”. Años anteriores, cuando yo ingreso al Miss Perú, cuando ella ya tenía el concurso, yo me retiré porque arrugué. Tenía 18 o 19 años”, explicó.

Asimismo, la rubia reveló antes de aceptar conversaría con su esposo el político Richard Acuña.“Ni siquiera lo tengo pensado, es una conversación que debo tener con mi pareja, mi esposo, mi trabajo también”, comentó la conductora.