Rosángela Espinoza sobre su discusión con Brunella Horna por viajes a Dubái: “Es para que no hable de más"

Rosándela Espinoza llegó al Perú luego de pasar unas vacaciones en Dubái. Las cámaras del programa Amor y fuego la abordaron para preguntarle sobre los rumores de que tiene una relación con un jeque árabe y de su discusión con Brunella Horna en un enlace en vivo que tuvo con el programa América hoy.

Rosángela Espinoza habló sobre jeque y discusión que tuvo con Brunella Horna

Rosángela -en un primer momento- negó tener una relación con un jeque y decidió volver a Perú para seguir con sus proyectos.

“Ya más de un mes, se extraña la familia. Que sean felices, ya expliqué, me tomé el tiempo. A seguir con mis cosas”, indicó en un primer momento.

Luego, aseguró que sí volvería a Dubái, pero -por ahora- se enfocará a sacar su título universitario: “Sí, puede ser, por trabajo sí. Estoy enfocada, en mi empresa, mi carrera, en sacar mi título”, complementó la popular Chica Selfie.

Sobre la discusión que tuvo con la esposa de Richard Acuña, la influencer brindó detalles sobre por qué tuvo esa reacción: “Tuve que dejar ahí bien claro todo para que no estén hablando de más y ustedes también “marginalitos” todos”.

¿Por qué surgió la discusión entre Brunella Horna y Rosángela Espinoza?

La polémica entre Roságela Espinoza y Brunella Horna surgió por unos comentarios sobre sus vacaciones. La conductora de América hoy dejó entrever que la modelo no se pagaba los viajes sola y que sería otra persona quien lo haría.

Estas declaraciones provocaron la respuesta de Rosángela, quien comentó que a Brunella también le pagaban los viajes a Asia. “Creo que lo dijiste porque yo no trabajo, nosotros sabemos que los viajes que hiciste con Renzo Costa no fueron pagados por ti. No hay nada de malo en reconocer eso”.