Brunella Horna se muestra incómoda tras boda con Richard Acuña: “Me choca que me digan señora, soy muy joven”

Brunella Horna pasó a la fila de las casadas, tras contraer matrimonio con Richard Acuña en la primera semana de enero. La conductora de América hoy contó que está muy feliz con su nueva etapa; sin embargo, dijo sentirse incómoda porque ahora la llaman "señora".

La nueva etapa en la vida de Brunella Horna

Brunella Horna aseguró que estaba en el mejor momento de su vida y que estaba muy feliz con su esposo, Richard Acuña. Sin embargo, reconoció que le molestaba que se refirieran a ella como una señora.

“Estoy disfrutando de mi etapa de recién casados, que es hermosa. Estoy en el mejor momento de mi vida, me casé con el amor de mi vida y soy muy feliz. Estoy segura del hombre que tengo a mi lado. Al día siguiente de mi boda ya todo el mundo me decía ‘señora’ y la verdad que me chocó. Prefiero que me llamen Brunella, soy muy joven para que me digan señora”, reconoció la rubia.

Asimismo, reveló que irá de luna de miel en Semana Santa. “Tenemos unos días libres en Semana Santa, así que nos vamos de luna de miel. Richard dice que me sorprenderá”, agregó.

Brunella ‘cuadra’ a Edson Dávila por mencionar a su esposo

Brunella Horna regresó a América hoy y firmó su contrato de renovación. Como ya es costumbre, la modelo no dudó en "parchar" a su compañero Edson Dávila por molestarla y mencionar a su esposo.

“Ya no me falten el respeto, sobre todo Edson (Dávila), y a mi esposo que ni lo mencione”, mencionó en modo de broma”, dijo la también empresaria a modo de broma. “Yo solo pido un poco de respeto para mí, ahora que ya soy señora”, añadió ‘baby Bru’.

Además, dijo sentirse disgustada por el comportamiento de su compañero en su boda con Acuña. “Si está disgustada, ¿por qué firma? Si ahora podríamos estar con María Pía”, dijo el popular ‘Giselo’.