Koky Belaunde comparó el peinado de Brunella Horna en su boda con el de Queca de 'Pataclaun'

La boda de Brunella Horna y Richard Acuña todavía sigue dando de qué hablar en los programas de espectáculos.

Esta vez, Koky Belaunde brindó su opinión con respecto a la apariencia de los protagonistas de esta celebración y sus declaraciones se hicieron virales en las redes sociales.

Koky Belaunde habló sobre la boda de Brunella Horna y Richard Acuña

Lo primero que comentó el estilista, en una entrevista para el diario Trome, fue que el look que utilizó Brunella en su boda.

“Brunella Horna estuvo muy bien peinada. Para mi punto de vista, demasiado alto el moño. La hacía ver muy bajo al esposo estéticamente hablando”, indicó en un primer momento.

Luego, aseguró que dicho peinado lo emplean los estilistas internacionales para grandes eventos de moda, como el Fashion Week.

“No es que haya estado mal, pero es un peinado de alta fantasía que usan los estilistas para los Fashion Week, para los eventos importantes. Tiene un postizo y encima enrollado, que está bien sujetado y amarrado”, complementó.

Sin embargo, afirmó, esto obligó a que Richard Acuña usara zapatos con plataformas para no verse tan bajo.

“Sí me hubiera gustado que en el moño de alta fantasía no hubiera usado el postizo para que se vea más chico, pero es un gusto que ella eligió, lo cual me parece bien y obligo en un momento a que Richard Acuña use plataformas”.

Finalmente, realizó una comparación que daría de qué hablar en las redes sociales, pues consideró que el peinado de Brunella Horna es un homenaje al personaje de Pataclaun, Queca.

“Puedo decir que su peinado es una reminiscencia, una alegoría, un homenaje a Queca porque llevan casi el mismo peinado. Cuando vi su peinado me alegré porque soy fan de Queca. Brunella y yo podemos decir: ‘Te queremos Queca’”, finalizó.