Brunella Horna sobre su matrimonio con Richard Acuña: "Me casé con el hombre de mi vida"

Tras haber contraído matrimonio con el político Richard Acuña, la conductora Brunella Horna reveló encontrarse muy feliz en su nueva etapa de casada.

Pero no solo eso, la modelo afirmó no solo estar en el mejor momento de su vida, pues logró casarse con el hombre de sus sueños.

“Así es, estoy en el mejor momento de mi vida, me casé con el amor de mi vida, estoy muy feliz, cada día estoy más contenta y segura del hombre que tengo a mi lado”, dijo.

Cabe recalcar, que la exchica reality aseveró que aún no sabe a donde se irá de luna de miel.

“Así es, me iré de luna de miel en Semana Santa, tenemos unos días libres, pero aún no sé dónde, Richard dice que me va a sorprender, así que será un destino sorpresa para mí”, señaló.

Dichas declaraciones las dio a conocer durante una entrevista televisiva para “América Tv”.

Brunella espera la boda de Christian Domínguez

Por otro lado, la empresaria señaló estar tanto a la espera de la boda de su compañero Christian Domínguez, a raíz de la noticia de su divorcio.

"Todos se casan, ¡se respira mucho amor en América hoy... Yo primero espero que este 30 de enero nos lleve su certificado de que es un hombre divorciado y luego de eso, nosotras nos encargamos de planificarle la boda. Claro que antes tiene que pedirle la mano a Pamela", acotó.

