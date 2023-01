Richard Acuña usó zapatos con plataforma para alcanzar a Brunella en su boda y usuarios lo 'trolean': "Esos zancos"

La boda de Brunella Horna y Richard Acuña fue uno de los eventos más comentados del último fin de semana. Sin embargo, hubo un detalle que acaparó los comentarios de los usuarios de las redes sociales y la prensa. Se trata de los zapatos que usó el excongresista. Estos tenían plataforma para no verse tan pequeño en comparación con la novia.

Usuarios sobre Richard Acuña: "Usó zancos"

Richard Acuña se cambió de calzado durante la celebración de su matrimonio. El excongresista usó zapatillas con plataforma más cómodas para alcanzar a Brunella Horna, quien es más alta que él.

En las redes sociales, se difundieron videos y fotografías del cambio. Los usuarios hicieron hincapié en la plataforma de los zapatos y cómo, a pesar de ser altos, no fueron suficiente para que el hijo de César Acuña se vea del mismo tamaño que Brunella Horna.

"Ni así la alcanza", "La plata como cancha no puede comprarte talla. Caballero, nomás", “Es que la plata como cancha sirve para comprar no para crecer”, "A pesar de la plataforma se veía muy bajo a lado de ella”, comentaron los cibernautas.

Asimismo, Samuel Suárez también se burló en su canal Instarándula.

"Eso qué buenos Elévate Shoes, esos zancos están en su punto. Dos centímetros más y ya está para la Tarumba”, señaló el periodista del portal de entretenimiento.

Brunella Horna y Richard Acuña tuvieron una boda de lujo



El matrimonio de Richard Acuña y Brunella Horna recibió buenas críticas de parte de la prensa local.

No solo los detalles en la decoración y buffet fueron alabados por su elegancia y calidad, sino también por el show, ya que se presentaron diversos músicos, como el artista internacional Mike Bahía y los nacionales Marisol y We The Lion.

