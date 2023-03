Brunella Torpoco a Yahaira Plasencia luego de decir que ‘es la única peruana que hace salsa’: “Esto no es una competencia”

Yahaira Plasencia ha sido duramente criticada estos últimos días por asegurar en una entrevista internacional que es la única peruana que hace salsa. Pese a que después salió a explicar lo que quiso decir, los comentarios en su contra no cesaron. Una de las primeras en pronunciarse fue su colega Brunella Torpoco.

La intérprete de "Costumbres" mencionó que no tiene ningún tipo de problema con Yahaira Plasencia, y que sí cree en sus disculpas. La joven cantante se deslindó del problema, pues asegura que está enfocada solo en lo su carrera.

“Yo había escuchado ese video por TikTok. En realidad, a mí no me gusta hablar nada de nada, solo me enfoco en lo mío, pero sí había algunas palabras entrecortadas”, mencionó Torpoco en una entrevista con Radio La Zona.

Cada una tiene su estilo

Por otro lado, aseguró que respeta a Yahaira por ser una mujer representar al Perú. Asimismo, resaltó que sus compatriotas deberían alegrarse de tener una representante.

“Ella dijo que era la única mujer representando al Perú, pero a mí me parece bueno que represente al Perú, hay que alegrarnos porque nos está yendo a representar”, sostuvo Torpoco.

Por último, indicó que siempre destacará sus colegas, como Yahaira y Daniela. “Aquí no hay competencia, porque cada uno tiene su estilo, cada uno tiene estilos diferentes. Yahaira baila hermoso, Daniela también, yo no bailo, pero interpreto”, finalizó la cantante.