Vidente pronóstica trágico final para Tini y Rodrigo De Paul: "No durarán mucho"

Tini y Rodrigo De Paul se han convertido en la pareja del momento. Aunque ambos se han mostrado muy enamorados en público, hay quienes creen que su relación no será duradera. Este es el caso de la numeróloga Pitty.

La numeróloga fue invitada al programa LAM para conversar sobre la farándula argentina, entre ellos la Triple T y el futbolista del Atlético de Madrid. Pitty pronóstico un futuro poco prometedor para la pareja, es más, aseguró que su relación pronto llegaría a su fin.

"Se están exponiendo mucho, no se están cuidando, él no la está cuidando tanto a ella. No veo que sea una relación duradera, creo que es una pasión de jóvenes que están disfrutando. A él lo veo un toque desprolijo, sin ánimo de ofender", empezó diciendo Pitty sobre el mediático romance.

Recordemos que la relación entre la intérprete de ‘Fresa’ y De Paul empezó en medio de la polémica. Hay quienes señalan a la cantante como la principal responsable de la ruptura entre el jugador argentino su exesposa Camila Homs.

Pitty pronostica el futuro de Tini en el amor

Asimismo, la vidente aseguró que Tini conocerá a un nuevo amor en el futuro, quien formaría parte de su círculo laboral.

"Me parece que una cosa es cuando son jóvenes que tienen novios, novias, pero otra es cuando hay una familia de por medio. No creo que sea una relación que tenga mucha continuidad. A ella la veo con una persona en el exterior, pero esto va a pasar más adelante", agregó.

"Va a ser una persona de su propia estructura, puede ser su manager, es una persona que la va a acompañar en su vida. No va a ser argentino, es una persona que a ella le va a cambiar la vida. Va a aparecer en un futuro no tan lejano", agregó.