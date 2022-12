Camila Homs le responde a Rodrigo De Paul tras su denuncia de agresión: "Me han golpeado mucho"

¡Rompió su silencio! Camila Homs se pronunció luego de conocerse la noticia de que Rodrigo De Paul la denunció penalmente por agredirlo a él y su novia Tini Stoessel.

La modelo fue abordada por las cámaras del programa ‘Intrusos’ de América durante su visita al The Grand Hotel en Punta del Este, en Uruguay. La expareja del futbolista del Atlético de Madrid negó haber recibido alguna notificación sobre la demanda del padre de sus hijos.

“No recibí ninguna notificación, así que no te puedo hablar del tema porque no recibí nada”, empezó diciendo Homs. “¿Te enteraste por los medios?”, preguntó el reportero, a lo que la modelo contestó: “Exactamente”.

Posteriormente, al ser consultada sobre las causas de la denuncia, Camila volvió a asegurar que desconoce la naturaleza de esta.

“No sé y no tengo ganas de hablar de este tema. Lo del 2022 que quede atrás y adelante con todo el 2023”, agregó.

Por último, el hombre de prensa le consultó lo siguiente: “¿Te han golpeado mucho en este tiempo? ¿Verdad?”, a lo que Camila respondió “Sí, sí, mucho. No sé cómo se me vea, pero me siento bárbara”, finalizó.

¿Por qué denunció Rodrigo De Paúl a Camila Homs?

De acuerdo con las pruebas adjuntadas a la denuncia, Rodrigo De Paul está demandando a Camila Homs por una presunta agresión hacia él y la cantante Tini Stoessel. Según se leen en las conversaciones de WhatsApp compartidas por el jugador, la modelo estaría amenazándolo e insultando a la intérprete de ‘Fresa’.

“Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mí. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Así que cerrá bien el ort…”, se lee en parte de la conversación.

“Merecés lo peor vos. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo. Quédate bien tranquilo. No vas a tener paz”, escribe la modelo en otro párrafo.

