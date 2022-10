'Canta conmigo ahora': Mariano Rodríguez logró puntaje perfecto en reality

La última edición del programa Canta Conmigo Ahora tuvo varias sorpresas. Una de estas fue la participación de Mariano Rodríguez, quien demostró por qué es uno de los favoritos. El concursante logró obtener los 100 puntos, tras conquistar a los 100 integrantes de la tribuna.

Mariano Rodríguez consiguió puntaje perfecto

Mariano escogió el tema ‘Moscato, pizza y fainá’ de Memphis la Blusera. Su performance cautivó a todos de principio a fin, tanto así que la tribuna se puso de pie para aplaudirlo al finalizar la canción.

Luego de su participación, Rodríguez confesó que realizar esta performance le llevó mucho esfuerzo: "Pensé que no iba a poder. A veces no me doy cuenta y quería meter baile, todo, y que me juzguen por otras cosas también. Traté de que sea todo el combo armado”. Mariano recibió elogios de todos, entre ellos del ‘Puma’ Rodríguez, quien le dijo lo siguiente: “Mariano, yo te veo en el afiche bajándote del camión, con mangas arremangadas, con una franela, casi sudoroso. Para mí, tú puedes vivir de la música, tienes carisma y un estilo muy personal”.

Luego de esto, el concursante se mostró muy agradecido con la tribuna y el jurado. También, confesó estar sorprendido por alcanzar el puntaje perfecto en la competencia. “La verdad que pensé que estaba al lado de mi amigo”, comentó mientras señalaba a su amigo Miguel Roda, quien se encontraba en el podio con 46 puntos.

Mariano se emocionó con las palabras de su amigo

Por su parte, Miguel Ángel Roda le respondió el elogio con el siguiente comentario: “Lo único que pido en esta instancia, como compañero, amigo, vecino y hermano, que le vaya bien. Lo sufre él que está ahí y lo sufro yo, porque soy el amigo”. Mariano se quebró al escuchar estas palabras de su amigo y aprovechó en contar un poco el porqué estaba triste: “Cuestiones personales que uno tiene como artista”.