'Canta conmigo ahora': camionero de Lanús será uno de los finalistas

Canta conmigo ahora Argentina sigue mostrando interpretaciones que dejan a todos sorprendidos. Esta vez fue el turno de Mariano Rodríguez, el camionero de Lanús, considerado por muchos como uno de los grandes favoritos para llevarse la competencia. El participante logró obtener un gran puntaje, lo que lo pone como uno de los finalistas.

El carisma y talento de Mariano fue reconocido por el jurado y los espectadores, a lo que él quiso dedicarle unas cuantas palabras a su hija. El discurso fue tan emotivo que conmovió a algunos de los presentes en el show.

Mariano a la final

Mariano Rodríguez, más conocido como el Caminonero de Lanús, empezó la gala de este jueves 29 de septiembre. El hombre estaba dispuesto a todo para impresionar a todos con su talento, por lo que decidió jugar a lo seguro.

Muchos del jurado le sugirieron que cantará una pieza distinta, pero la canción elegida fue 'Unchain my heart' de Joe Cocker. Poco a poco fue agarrando confianza., pues estaba en juego su pase a la final, más no podía permitirse fallar en estos momentos.

La interpretación fue maravillosa y puso de pie a todos los presentes, por lo que Marcelo Tinelli le preguntaría que lo motivo al participante para dar semejante espectáculo. "Vino mi hija a verme. Te amo, mi amor", dijo Mariano mientras miraba al lugar donde se encontraba Fátima, su hija. "Me mató cuando me enteré de que venía mi hija. Yo no soy un padre muy presente y me lo reprocho toda la vida porque ya es grande. Lo mejor de su vida, todo su crecimiento, me lo perdí, sin embargo, está al lado mío. Y me partió el corazón", finalizo el participante, quien conmovió a muchos con sus hermosas palabras.