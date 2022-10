'Canta conmigo ahora': Miguel Ángel Roda hizo su debut como jurado

El programa de la cadena argentina El Trece, Canta conmigo ahora, ya se está acercándose a su fase final. Entre las sorpresas que se vieron en el último capítulo, el exparticipante Miguel Ángel Roda hizo su estreno como el más reciente miembro del jurado del show conducido por Marcelo Tinelli.

Miguel Ángel aprovechó su presencia en el concurso de talento para saludar a Nicolás Reyna, uno de los finalistas de la gala, con quién guarda una bonito amistad a pesar de quedar eliminado de la competencia.

"Perdón, allá está el amigo Miguel Ángel Roda, que ha sido compañero tuyo, eliminado la semana pasada", señaló Marcelo Tinelli mientras el jurado le daba la devolución al joven.



"Muy amigos hemos sido, le guardo mucho aprecio a Miguel", comentó Reyna al conductor del programa. "Hoy jurado, devenido en jurado, así que qué bueno una devolución tuya Miguel desde ahí, por favor", le pidió el presentador, a quién Roda respondió lo siguiente: "Es difícil de estar de este lado, porque una genera un cariño inevitablemente con los chicos".

Miguel Ángel Roda elogia a Nicolás Reyna

"Pero más allá de eso hoy me puse la tarea de decir bueno, vamos a juzgar de verdad", agrego Miguel Ángel. "Y si lo ves me costó un poco pararme Nico, porqué se lo que das, sé lo que sos, sé lo que haces, te escuché mil veces y hoy emocionas. Emocionas amigo, y te mereces lo mejor del mundo, sea lo que sea, pero te mereces lo mejor", finalizó el ex concursante.

Ante tales palabras, Nicolás expreso su gratitud con su amigo, siendo el primero en clasificar a la final.