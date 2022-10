‘Canta conmigo ahora’: Paloma Angione tuvo fuertes críticas contra Mariano Rodríguez

El programa de Canta Conmigo Ahora fue tendencia en las redes sociales. Varias presentaciones hicieron gozar al público, pero también se presentaron momentos de tensión en el set.

Jurado criticó duramente a Mariano Rodríguez

Uno de estos fue el que protagonizó Mariano Rodríguez con Paloma Angione. Todo comenzó cuando el camionero terminó su presentación la cual fue aplaudida por las personas que estuvieron en el público, pero no por los jurados, en especial por Paloma.

Marcelo Tinelli se dio cuenta de que ella no votó por Mariano, así que le preguntó los motivos. Ella respondió: “La verdad que muy lindo lo que hizo, me gustó, respeto a los compañeros, pero hoy también voto lo humano. Lo humano, de la persona”.

Respuesta que dejó sorprendidos a todos los presente incluso al propio conductor quien le hizo una repregunta: “Perdón, estás votando lo humano, no lo votaste. ¿Es un mal tipo, humanamente es un turro?”.

Paloma indicó que Mariano lo había hecho bien, su presentación fue buena, pero que esta vez decidió así por algunas actitudes que tuvo antes: “No, hay actitudes, hay actitudes. Pero todo bien igual, fue hermoso lo que hizo”.

Mariano Rodríguez pasó a la gran final

Mariano Rodríguez supo que había pasado a la gran final, pero como era de esperarse, no se quedó callado y arrancó diciendo: “No quiero hacer ningún comentario, porque no me interesa meterme en el tema de nadie. Pero quedé con un golpe bajo, sin respiración”.

Lo dicho por Paloma afectó al participante, pues se le vio conmovido. Para finalizar, indicó que fue un golpe bajo lo que sintió. “La verdad que agradezco enormemente haber pasado, pero recibí una trompada cuando menos me lo esperaba. No soy ni mala leche ni nada y quedé mal y nada, solamente eso”, dijo el concursante.