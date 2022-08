Cara Delevingne: conoce su trayectoria como modelo y actriz

Cara Delevigne es considerada una de las estrellas en ascenso más importantes del mundo del cine. Sin embargo, creció con algunos complejos que la hicieron dudar de sueño por ser una artista de renombre.

A continuación, con motivo de su cumpleaños número 30, recordamos algunos trabajos de la destacada actriz y modelo.

La carrera de modelo de Cara Delevigne

Cara Delevigne hizo su primer trabajo como modelo en 2003, con tan solo 9 años, para la revista Vogue Italia, posando junto a Lady Eloise Anson y siendo fotografiada por Bruce Weber. En 2011 tuvo su más grande oportunidad gracias al famoso diseñador Christopher Bailey, director creativo de Burberry, quien la eligió para ser parte del desfile de otoño de la marca.

Tras ser escogida por el mismo Karl Lagerfeld, logró caminar para Chanel en el desfile de alta costura de primavera 2012. Es así cómo se convirtió en una de las modelos del momento, llegando a participar en 20 desfiles en las ciudades de la moda, incluyendo su gran aparición como ángel de Victoria's Secret Fashion Show junto al cantante canadiense Justin Bieber.

Las películas en las que participó Cara Delevigne

En cuanto a su carrera como actriz, Cara Delevigne tuvo su primer papel en la película de ‘Anna Karerina’ (2012). Luego, participó en el thriller psicológico ‘The Face an Angel’ (2014), donde obtuvo buenas críticas.

Su primer papel protagónico llegó de la mano del escritor John Green, en la película ‘Paper Towns’ (2015). Aquí, Delevigne interpretó a Margo Roth, una adolescente con sueños y amante del cine. Su actuación tuvo una buena recepción, la película tuvo una gran taquilla y la carrera de la modelo despegó. Este papel le permitió ser parte del universo de cómics de DC, como Enchantress, la villana de la película ‘Suicide Squad’ (2016). Aunque hubo algunas críticas divididas, el largometraje fue un éxito en taquilla.

Las últimas películas en las que participó fueron ‘Kids in Love' (2016), donde comparte pantalla con Rihanna y Dane DeHaan. Asimismo, estuvo en los filmes de ciencia ficción ‘Valerian and The City of a Thousand Planets’ (2017) y ‘Her Smell’ (2018).