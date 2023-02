Carlos Alcántara desmiente a Ricardo Mendoza: “La decisión de no estar en 'Asu mare 4' fue de él”

El próximo 9 de febrero será el estreno de la película Asu mare: los amigos. Por ello, el director de la película, Carlos Alcántara, se encuentra emocionado. En una entrevista con el diario Trome, el popular 'Cachín' reveló datos interesantes de la producción del filme peruano. Además, a la ausencia de Ricardo Mendoza en el largometraje.

El actor y comediante aclaró que la decisión de marcharse del proyecto fue del conductor de Hablando huevadas y que ahora quiere hacerse pasar por víctima.

Carlos Alcántara desmiente a Ricardo Mendoza

Un periodista de ‘El Trome’ pudo charlar con Carlos Alcántara sobre el estreno de su nueva película Asu mare: los amigos, que se estrena en los cines el próximo 9 de febrero. El entrevistador quiso saber si fue cierto que sacaran al personaje que iba a interpretar Ricardo Mendoza del filme.

“La decisión final de no estar (en la cinta) la toma él porque aquí no hay víctimas, acá pareciera que fuera la víctima y es al revés. Creo que la víctima, en todo caso, seríamos nosotros porque nos ha dejado colgados con un proyecto grande”, respondió Alcántara.

“Sí él no está acá es porque no se llegó a un acuerdo, pero estuvo un año en ese plan, ‘que no, que ahora estoy con mi proyecto’. Yo valoro su crecimiento, pero acá hay un compromiso, unos compañeros, un grupo y nos quedamos en el aire. Tuvimos que tapar el hueco de un elenco que todo el mundo conoce”, continuó. De igual forma, aprovechó para confirmar que Mendoza no era el protagonista.

Por último, Alcántara cree que Ricardo los dejó ‘colgados’ con su salida. “Ahora él quedó como una víctima, dice ‘me han botado’, es mentira. Yo siempre digo que el jugador que no quiere jugar en el equipo se va a otro equipo y no pasa nada, pero que lo diga”, sentenció.