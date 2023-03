Carlota le recordó a Brunella Horna cuando sufría por Renzo Costa: “Lloraba a mares”

Se pasó de fría. Carlota se presentó en el set de América hoy y no tuvo piedad de Brunella Horna. El personaje de Carlos Vílchez juró que la excompetidora de Bienvenida la tarde sufría por Renzo Costa, su expareja.



La escena fue muy comentada en las redes sociales y generó cientos de comentarios, todos recordando el pasado de la Baby Bru.

Carlota le recordó su pasado a Brunella Horna

Carlota se presentó en el set de televisión para participar del juego 5 cosas que no me gustan de ti junto a Brunella Horna.

La presentadora de América hoy empezó el versus comentando que antes lloraba mucho más que ahora. Esto provocó que la conductora de Mande quien mande le recordara su pasado.

“Lloraba, pero lloraba por amor, lloraba a mares. Sacó su canción”, expresó Carlota.

Lee también: Brunella Horna se molesta con 'América hoy' por revelar que Richard Acuña mide menos de 1.60 m: "Están patinando"

Pero no fue todo. El personaje confesó que Brunella Horna era una chica muy enamoradiza, pero que ahora ha cambiado y llora por otra persona.

“Estaba enamorada, era una chiquilla tonta, era ilusa. Ahora llora por el zapato de Richard”, señaló.

Brunella Horna le recordó su salida de ATV a Carlos Vílchez

La respuesta de Brunella no se hizo esperar. “Yo me hago una pregunta. ¿Desleal se refiere a una persona que cambia de canal? En todo caso, tú eres recontra desleal, has estado en ATV, en América, dejaste Emprendedores”.

Lee también: Brunella Horna y Giselo ‘chancan’ a Rafael Cardozo por el precio del anillo de Cachaza: “Sigue pagando las cuotas”

Carlos Vílchez, lejos de quedarse callado, tuvo una respuesta contundente para Brunella Horna. El conductor de Mande quien mande la cortó para decirle que eso no era lealtad, sino otra cosa.

“Eso no se llama deslealtad, se llama trabajar, hijita. Y no tiene nada que ver la amistad con el trabajo. (El contrato terminó), además el Perú entero sabe que Jorge y yo somos recontra amigos”, finalizó.