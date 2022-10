Chile: Bad Bunny interactúa con fanáticos en concierto y habla sobre los celos

Bad Bunny se encuentra realizando su gira mundial y antes de tocar en nuestro país estuvo en Chile en donde dejó maravillados a todos sus fanáticos.

Bad Bunny conversa con el público



Durante sus conciertos, es muy normal que el artista interactúe con los asistentes y esta vez no fue la excepción, pues en un video que se hizo viral en las redes sociales se puede ver como el artista paraliza el evento con el fin de sentarse en el escenario junto a sus bailarines para conversar con ellos.

Los afortunados quienes tuvieron la oportunidad de conversar con el intérprete de ‘Ojitos bonitos’ fue una pareja de seguidores, y es que, al Conejo Malo le llamó la atención que estuvieran vestidos de soles.

En el clip, el cantante les pregunta a los novios si son celosos en su relación sentimental.

“Quiero que me digas la verdad, ese hombre que está ahí a tu lado que dice ser tu pareja, que todavía no se ha confirmado, yo quiero que me digas si ese hombre es celoso o no es celoso”. Ella respondió con un gesto con la mano afirmando que sí era celoso, pero muy poco, afirmaron

Fanáticos chilenos aseguran ser celosos

Luego de esto el artista, le preguntó al público si los hombres chilenos eran celosos y ellos le respondieron que sí. Sin embargo, hubo uno que dijo que no y Bad Bunny indicó que era como ese chico y que él no era celoso.

Todo este tema se desarrolló para dar pie a la interpretación de uno de sus más recientes éxitos llamados “Yo no soy celoso”.