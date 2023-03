Chino Leunis hizo autocrítica por el bajo rating de ‘El hotel de los famosos 2’: “No estuvo a la altura”

El hotel de los famosos se convirtió en uno de los mejores programas de Argentina. Por ello, Eltrece no tardó en realizar su segunda edición. Sin embargo, esta no obtuvo el exito esperado. Al respecto, el conducto, Chino Leunis, afirmó que no estuvieron a la altura.

Chino Leunis habla del fracaso de ‘El hotel de los famosos 2’

Eltrece anunció su gran regreso para darle pelea a Gran hermano; no obstante, el reality de Telefe fue ampliamente superior en rating. Esto llevó a El hotel de los famosos a cambiar su horario para evitar competir directamente con su rival, pero ni así pudieron tener buena sintonía.

Lee también: 'El hotel de los famosos 2': Fernando Carrillo tuvo un fuerte cruce de palabras con Emiliano Rella

Ante esto, Leandro ‘El Chino’ Leunis mencionó lo siguiente: “Me gusta pensar que puedo sentirme en algún momento un artífice positivo de cambios de un cambio de tendencia de la que tiene el canal”.

El conductor hizo una dura autocrítica y habló sobre la poca recepción del público. “La primera parte del reality fue sobresaliente y esta parte no estuvo a la altura”, señaló. “Igual me clavó los puñales. Una cosa es lo que la mente me dice que debería sentir y la otra es que, obvio, te da bronca por tanto esfuerzo”, acotó.

Chino Leunis se pronuncia del escándalo de ‘Gran hermano’

Por otro lado, Leunis habló sobre la reciente polémica con Marcelo Corazza, el productor de Gran hermano y quien fue detenido por corrupción de menores. El compañero de Pampita también se refirió a la función de Santiago del Moro en medio de la polémica. “Cuando haces un reality o un programa con tanta exposición hay un montón de cosas que salpican y uno no puede ignorar la situación”, mencionó.

Lee también: 'Gran hermano 2022': ¿Quiénes son los finalistas del programa?

“Lo escuché en la radio, es muy difícil de juzgar, me parece que estuvo bien. Es la astucia, la capacidad y la inteligencia de cada uno como conductor y como comunicador para entender la responsabilidad de lo que se está comunicando”, sentenció.