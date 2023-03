‘El hotel de los famosos’: Flor Moyano y Flor Ventura rompieron en llanto

Flor Moyano y Flor Ventura protagonizaron uno de los momentos más emocionantes de El hotel de los famosos. El hecho sucedió durante las votaciones para la definición de los participantes que tendrían que enfrentarse en el duelo de la H para seguir en competencia.

Flor Moyano votó por su compañera

La creadora de contenido sorprendió a muchos al darle su voto y salvar a su gran amiga dentro del programa. “Mi voto no iba a ser de esta manera si no era pedido por esta persona, porque es una persona que, acá, yo quiero un montón”, comenzó.

Ante sus palabras, Flor Ventura se mostró muy emocionada y no pudo evitar derramar lágrimas. “Pasó a ser mi amiga, una hermana y una confidente acá adentro y es una de las personas que me voy a llevar de este reality y que, por algo, confío en que la vida nos unió y nos juntó. Y que, en este momento, necesita pasar por esta etapa, así que mi voto es para Flor”, expresó.

La respuesta de Flor Ventura

Por su parte, la modelo agradeció el apoyo y la confianza dada por su compañera de reality. “Es lo único que me hizo llorar acá adentro, excepto alguna que otra cuestión. Nada, qué voy a decir de Florcita, la adoro, creo que somos un sostén, la una para la otra, en partes iguales, dándonos los abrazos que necesitábamos, cada una en su momento, acompañándonos, y agradezco mucho que confíes en mí y me des la oportunidad de contar con vos hasta cuando menos lo pensabas y de la manera más impensada, gracias”, dijo Ventura antes de abrazarse.

En el backstage, un poco más tranquila. Ventura expresó que hace mucho no tenía una conexión como con la influencer. “Hace mucho tiempo que no me pasaba sentir una sinergia tan real con otra persona. El mirar a los ojos a alguien más y saber qué le pasa sin que me lo diga y al revés”, declaró.