'El hotel de los famosos 2': Fernando Carrillo tuvo un fuerte cruce de palabras con Emiliano Rella

Emiliano Rella se proclamó como el vencedor de la última prueba en El hotel de los famosos 2. No obstante, terminó discutiendo con Fernando Carrillo. El ganador estaba molesto con la actitud del actor y pensó en dejar su lugar.

La tensión entre Rella y Carrillo

Damián Davila estaba molesto por haber perdido el desafío ante Emiliano Rella. Ante ello, Carolina Ardohain 'Pampita' y el Chino Leunis decidieron preguntarle por qué se sentía tan frustrado durante el juego. Sin embargo, Emiliano le llamó la atención al intérprete por tocarle el hombro.

"No seas pesado, Fernando. No me tienes que hablar a mí. Está ahí la cámara", dijo Rella. "Soy pesado. ¿Y qué?", respondió Carrillo. "Pero respeta al conductor, Fernando, que está hablando con el participante, bol***. ¡No puede ser!", fue lo que exclamó el participante. Esto llamó la atención de Pampita y preguntó que sucedía.

"Lo estaba molestando a Emiliano, haciéndole cariñito", contestó el actor, "No es cariñito. Me tocas el or** que no tengo más ganas de que lo toques. Y está un compañero hablando algo y hay una situación acá que no tengo ganas. Hay un conductor. Sabes de tele, creo, no me rompas los hue***", declaró Rella.

El conductor de televisión siguió con sus reclamos e indico que los únicos que pueden cortarlo son los presentadores. Además, cree que Carrillo no acepta que otro sea protagonista. Emiliano amenazó con dejar el lugar si Fernando seguía molestándolo, lo cual terminó pasando.

Algunas de las participantes se acercaron para calmar y le recordaron que este era su momento. Por último, Emiliano se dirigió con los presentadores y recibió la inmunidad.