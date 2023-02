Christian Domínguez aconseja a Rosángela Espinoza: “Siempre la gente va a hablar, sé feliz y disfruta”

Rosángela Espinoza se encuentra viviendo en Dubai desde hace un mes. Esto ha generado grandes especulaciones por parte de la prensa de espectáculos, pues muchos afirman que la modelo tendría un romance con un adinerado jeque.

Christian Domínguez aconseja a Rosángela Espinoza

Durante un enlace con América Hoy, Rosángela Espinoza dio a conocer su incomodidad por los comentarios recibidos sobre sus viajes a Medio Oriente. Por su parte, Christian Domínguez le dedicó unas amables palabras en donde le recalcó que haga caso omiso a los comentarios.

“Te debería importar tres pepinos lo que la gente diga. Si piensan o no piensan, a ti qué te valga, tú disfruta, has tu vida. El que puede, puede y el que no, que aplauda. Siempre la gente va a hablar, simplemente sé feliz y disfruta porque todo el mundo quisiera estar en tu posición en este momento. Tú tranquila y riéte de esto”, expresó el conductor.

Rosángela Espinoza molesta por críticas

Asimismo, Rosángela Espinoza afirmó estar molesta porque muchas personas creen que viajó para conocer a hombres millonarios. Sin embargo, aclaró que se pagó los viajes con el dinero de su trabajo.

“Yo vivo de mi imagen, ahorita no quiero saber nada de realities, entonces ahorita están que manchan mi imagen de esa manera y yo vivo de mi imagen, tampoco puedo permitir esto”, mencionó.