Christian Domínguez incomodó a una psicóloga después de darle un abrazo: "Yo no te he dado confianza"

En el último episodio de América hoy, una psicóloga asistió al set para conversar diversos temas con los presentadores. Después de unos minutos, Christian Domínguez le dio un abrazo, lo que causó que la invitada se molestara y le pidiera respeto.

Psicóloga expresó su molestia

Lizbeth Cueva, la psicóloga del programa, no se quedó callada y le dijo de todo al presentador. "Dios mío, a ver, que yo te haya dado consejos y tú vengas así a tener ese contacto conmigo, no me parece, respeto... Si hablamos de violencia solo un pedido, paremos con la violencia entre nosotras, las mujeres también, podemos estar no de acuerdo, pero no significa agredir a otra mujer tampoco", respondió la terapeuta.

Lee también: Christian Domínguez confesó que Pamela Franco está buscando su vestido de novia: "Está viendo las tendencias".

Ante ello, Domínguez intentó disculparse con Lizbeth. "Doctora favorita, discúlpeme, pensé que estaba fuera del aire, que tampoco finja que siempre le doy besos", dijo el cantante de cumbia. Janet Barboza trato de defender a su colega y reveló que él saluda a todos así en el set. "Yo no le he dado confianza porsiacaso, con ustedes quizás, conmigo no", acotó Cueva.





El mensaje de Christian contra los agresores

Durante la última emisión del programa, Domínguez opinó sobre el caso de Paula Arias y Eduardo Rabanal. "El hombre o la mujer lastima con las acciones, no voy a opinar, porque es un tema que hemos conversado bastante, pero sí es un tema muy fuerte la agresión. Considero que es ser abusivo", expresó el conductor.

Lee también: Christian Domínguez aconseja a Rosángela Espinoza: “Siempre la gente va a hablar, sé feliz y disfruta”.

"Levantarle la voz o la mano a la mujer, anciano o al niño me parece una cobardía total, por más que tú tengas o no la culpa, en cualquier aspecto. Si me preguntan a mí como me siento respecto a la agresión, uno se puede equivocar mil veces, pero eso es lo único que no, levantar la mano o la voz es lo más cobarde que pueda existir", añadió Christian.