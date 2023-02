Christian Domínguez asegura tener trato “cordial” con casi todas sus exparejas

El cantante Christian Domínguez aseveró no guardar rencores y mantener un trato cordial con casi todas sus exparejas.

Dichas declaraciones las dio a conocer mediante una entrevista al programa ‘Estás en Todas’ en donde uno de los conductores se animó a consultarle sobre sus relaciones con ellas.

“¿Cómo te llevas tú con tus exparejas?”, afirmó el popular ‘Choca’.

Leer más: Christian Domínguez aconseja a Rosángela Espinoza: “Siempre la gente va a hablar, sé feliz y disfruta”

Ante la pregunta, el artista señaló que se lleva amablemente tanto con Melanie Martínez como con Karla Tarazona, pues son las madres de sus hijos.

Mientras que solo tiene un trato de ‘Hola y Chau’ con Isabel Acevedo.

Sin embargo, sorprendió a todos los televidentes tras afirmar que no posee ningún tipo de comunicación con Vania Bludau.

“Con Melanie la relación es cordial de padres… Con Karla Tarazona también bien cordial… Con Isabel no hay relación, es un hola y chau. Un año atrás o dos años, no había forma y con Vania no hay una relación, no más que un saludo”, acotó.

No cantará en el matrimonio de Isabel Acevedo

Por otro lado, el cumbiambero recalcó que de ninguna manera cantará en el matrimonio de Isabel Acevedo junto a Rodney Rodríguez.

“¿Quién podría hacer algo así? No, no podría hacer algo, voy a llamar a la orquesta con quien tuve una relación para que toque, no tiene sentido. No se haría”, comentó Domínguez.

Cabe recalcar que, el líder de la “Gran Orquesta Internacional” negó rotundamente haberse sentido incómodo tras el último encuentro que tuvo con su expareja en el programa “América Hoy”.

“Hay que tener cuidado, estoy en una etapa tan contento, tan tranquila que molestarte y complicarte por algo que ya pasó hace tantos años, sería algo inexplicable, no tiene sentido incomodarme”, acotó.

Leer más: Christian Domínguez sobre su divorcio: “Sigo casado, pero tengo el documento del divorcio”