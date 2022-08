Christian Domínguez: “No tengo contacto con Karla hace 1 año y medio”

Niega algún acercamiento. Christian Domínguez aseguró, durante la emisión del programa América Hoy, que no tiene contacto con Karla Tarazona hace más de 1 año y medio.

Durante su participación en el magazine, negó tener algún tipo de amistad con la mamá de su hijo y que toda conversación es a través de su nana.

“Yo no tengo comunicación directa con Karla hace más de 1 año y medio. Exactamente después de su cumpleaños. Yo todo lo hablo con su nana. Yo entendí que había un problema adentro. Si me pone el panorama de que cambió de número y que debía comunicarme con Maricarmen (la nana), pues lo hice”, indicó en un primer momento.

“Desde ese día (el cumpleaños), hasta el día de hoy, he hablado con Karla solo tres veces. Y verla en persona, una vez, y de casualidad, durante un evento benéfico. Desde ahí no he tenido comunicación y yo acepte la posición. He sido respetuoso de las decisiones, por más que no esté de acuerdo”, complementó el cantante de cumbia.

Por último, afirmó que en ningún momento Karla Tarazona lo ha invitado a su casa y que le pidió ir a dicha casa fue Rafael Fernández.

“Karla nunca me invitó a su casa. Quien me invitó desde el día uno que me conoció fue el mismo Rafael. ‘Tu casa es mi casa. Yo no quiero que te alejes de tu hijo’. Siempre me invitó. Y las veces que pisé el patio de la casa, nunca estuvieron Karla y Rafael, siempre estaban los niños y sus nanas”, indicó Christian Domínguez.

Christian Domínguez arremetió contra Rafael Fernández

Por otro lado, el cantante criticó las declaraciones del ‘Rey de los Huevos’, quien aseguró que les pagaba los estudios a los hijos de Karla Tarazona.

“Para mí fue una sorpresa. Yo doy una pensión desde que mi hijo nació. Yo pagó el 50 % de sus gastos y su madre el 50 %, que es suficiente para que él estudie, tenga donde vivir y tenga una buena alimentación. Eso fue lo que me incomodó. Mi hijo no necesita de nadie, tiene dos padres que trabajan por él. Eso lo que dijo lo pinta de cuerpo entero”, afirmó.