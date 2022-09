Christian Domínguez se niega a responderle a Leonard León: "Le prometí a sus hijos que nunca verían eso"

La novela de Karla Tarazona y Rafael Fernández continúa. Otros de los personajes que han opinado al respecto son las exparejas de la conductora de televisión: Christian Domínguez y Leonard León. Los cumbiamberos han protagonizado dimes y diretes tras las polémicas declaraciones del 'Rey de los huevos'.

A través de sus redes sociales, León le mandó dardos al fundador de la Gran Orquesta. Al conocer sus insultantes declaraciones, Domínguez aprovechó su espacio en 'América hoy' para responderle.

Christian Domínguez le resta importancia a las declaraciones de Leonard León

"Sigue con tu show, vergüenza de cantante, al referirte a mí. Jamás me ha importado hablar de ti, ya que no lo necesito. Un buen cantante no necesita de eso y todo lo que hago en mi trabajo lo hago bien... a comparación tuya", fueron las palabras que escribió Leonard León en su cuenta de Instagram.

El intérprete de 'Tic, tic, tac' se refirió a sus comentarios en su programa de América Televisión. Al ser consultado si respondería a los dardos del cumbiambero, Domínguez señaló que, aunque le encantaría responder a León, no lo haría por una promesa que les hizo a sus hijos.

"Hay bastantes más cosas donde se ha dirigido a mí desde esos tiempos. Yo podría haberle respondido desde el día 1, no lo puedo hacer porque en su momento a dos pequeños le hice la promesa, ahora ellos ya están grandes, son hermanos de mi bebé y les prometí que eso nunca verían", declaró el cantante.

La disputa entre Domínguez y León inició, luego que el primero le pidiera al segundo que se hiciera cargo de sus hijos con Karla Tarazona.