Karla Tarazona: "Mis hijos no se van a cambiar de colegio"

¡Continua la novela! Tras las polémicas declaraciones de Rafael Fernández, quien aseguró que esta dispuesto a continuar pagando la pensión del colegio de los hijos de Karla Tarazona, la conductora se pronunció en su programa ‘D’ Mañana’.

La actriz cómica reveló que su separación con el ‘Rey de los huevos’ no afectará la educación de sus hijos. Asimismo, señaló que será ella quien asumirá los pagos de la pensión del colegio de sus retoños, pues no está en sus planes cambiarlos de colegio.

“En este tipo de decisiones uno tiene que utilizar mucho la razón, yo puedo asegurarte de que esos niños no van a cambiar de colegio porque tienen una mamá que trabaja y que les puede dar lo que ellos tienen ahora. La mamá les va a solventar el colegio”, sostuvo la conductora.

Karla Tarazona desmiente rumores sobre su posición económica

En otro pasaje de la entrevista, Karla Tarazona pidió a los televidentes que no crean en los rumores que señalan que tiene una precaria situación económica. La conductora aseguró que es una mujer trabajadora y no necesita de nadie.

“Parece que me hubieran conocido en la indigencia total y no es así porque yo trabajo toda mi vida. Lo único que cambió en mi vida fue mi casa grande, pero siempre he tenido mi carro, mi departamento”, agregó la presentadora de televisión.