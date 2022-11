Christian Domínguez :“Si voy al sauna, será con mi Pamela”

Christian Domínguez afirma que dejó atrás las épocas de hombre inmaduro en las que disfrutaba de la soltería y aseguró que su actual pareja, Pamela Franco, es la responsable del este cambio en su personalidad.

Christian Domínguez: “Pamela me hizo cambiar”

Durante una entrevista con un medio local, el cumbiambero se sinceró sobre su situación personal y señaló que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida amorosa y profesional.

“La pandemia me trajo muchas cosas buenas, Dios es tan maravilloso que pone a Pamela en mi vida 4 meses antes. Vivir con ella me hizo valorarla mucho más, y me ayudó a cambiar muchas cosas de forma personal y profesional”, recalcó Christian Domínguez.

Lee también: Christian Domínguez sobre compartir set con ‘Chabelita’: "Si la invitan a América hoy, no vengo"

Asimismo, el cantante señaló que ya no le molesta las bromas que hacen sobre su pasado, aunque en un inicio le afectaba y no sabía cómo reaccionar.

“Al comienzo me costó, me chocaba, discutía, pero me di cuenta de que no lo podía tomar de esa manera, al contrario, le di vuelta y lo que me dicen no es para la actual persona (del presente) sino la del pasado, y todos tenemos un pasado. No pretendo tapar el sol con un dedo. Y quiero que se den cuenta que uno puede mejorar, madurar y vean la diferencia”, refirió.

Christian Domínguez habla sobre ir al sauna con Pamela Franco

El también actor Christian Domínguez se refirió a la de la polémica en la que estuvo envuelto Deyvis Orosco al ser ampayado saliendo de un sauna donde brindaban el servicio de masajes tántricos. Frente a ello, Domínguez contó que hace tiempo que no va a uno, pero que lo ha conversado con Pamela Franco para ir juntos.

Lee también: Christian Domínguez se emociona por su regreso a la actuación: “Mis errores me alejaron de la actuación”

“Le he dicho para ir juntos desde que empezamos la relación y no hemos podido; así que, si voy, será con ella”.

Además, dejó en claro que, pese a que muchos de sus amigos solo tienen reuniones entre hombres, él ahora va todos lados acompañado de su pareja.

"Tengo amigos que van a reuniones con puros hombres y funciona perfecto, pero en mi relación yo casi no tengo mucho tiempo porque estoy trabajando; así que ahora prefiero aprovechar cada momento para estar con ellos (familia) y si tengo una reunión, pues voy con mi señora", finalizó.