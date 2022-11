Christian Domínguez sobre la infidelidad: "No perdonaría. Eso nunca se olvida"

¿Qué? Christian Domínguez es uno de los personajes de la farándula local que más ‘ampays’ de Magaly Medina ha protagonizado. El cantante ha estado envuelto en diversas polémicas de infidelidad hacia sus exparejas. Sin embargo, sorprendió a sus compañeras de América hoy al revelar su postura actual sobre la deslealtad.

El líder de la Gran Orquesta Internacional señaló tajantemente que nunca perdonaría una infidelidad. “La diferencia de los hombres y mujeres es que nosotros por ego no salimos a decir ‘oye, me han engañado’. La mujer sí sale a gritarlo, pero el hombre no. Actualmente, no perdonaría una infidelidad”, afirmó el cumbiambero, desatando las risas de Brunella Horna, Ethel Pozo, Giselo y Janet Barboza.

Ante su respuesta, la psicóloga Lizbeth Cueva señaló que es importante perdonar para estar en paz con uno mismo, no obstante, el cantante discrepó con su respuesta. Asimismo, confesó que, en algún momento, llegó a perdonar una traición.

“Sí he perdonado, cuando me ha pasado he perdonado. Yo no sé si llegaría a perdonar del todo, creo que mentirías. En la práctica eso nunca lo va a olvidar”, agregó.