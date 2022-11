Christian Domínguez y Pamela Franco cumplen 3 años: cantante se tatúa EN VIVO en honor a su amada

Christian Domínguez y Pamela Franco celebraron este 1 de noviembre sus tres años de relación. Y para ello, no tuvieron mejor idea conmemorarlo en el set de América hoy.

Como era de esperarse, ambos tuvieron unas sentidas palabras sobre el amor que se tiene. La primera en pronunciarse fue Pamela Franco, quien aseguró que el cantante la ha apoyado en todo momento, sobre todo en la pandemia cuando las cosas se complicaron.

“Han pasado un montón de cosas, fuertes y bonitas, la verdad creo que eso ha hecho que nos unamos más a pesar que somos diferentes en muchas cosas. Nadie conoce a la persona que está detrás de las cámaras, yo tengo un buen concepto de él como persona, es un hombre que nunca dice no, siempre está para quien le pide ayuda, nunca está de mal humor y sabe manejar su estrés. Por su familia haría hasta lo que no se le viene a la mente y si tuviera que volverlo a elegir, lo haría”, indicó la también intérprete.

Tras ello, Domínguez agradeció a su pareja por momentos vividos en estos tres años que llevan de relación.

“Siempre se lo voy a agradecer porque estuvo en el momento más difícil que pude pasar, nunca se alejó, estuvo ahí y para mí esa fue la mejor demostración de amor. Ella podía haber elegido irse, pero luchó conmigo, aguantó las horas que me alejaba de la casa y todo eso lo pudo tolerar, me dio su apoyo y para mí esos 2 años han sido cruciales. Por eso sé que es ella a quien quiero. Me diste un hogar, gracias por eso”, afirmó el vocalista de La gran orquesta.

Christian Domínguez se tatúa en honor a Pamela Franco

Después de este tierno momento, los compañeros del cantante le preguntaron si se tatuaría algo relacionado a su pareja. Él indicó que sí, para sorpresa de todos. Es más, indicó cuál sería la frase: “Nuestro amor es para siempre, siempre lo ha sido, siempre lo será”, expresó.

Pero, para la sorpresa de todos los presentes, entró un tatuador al set dispuesto a marca de por vida al cantante. Él aceptó y EN VIVO empezaron con el proceso.