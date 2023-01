'Coti' se mostró orgullosa de su participación en 'Gran hermano 2022': "Yo vine a jugar"

Constanza 'Coti' Romero se enfrentó al panel de El Debate de Gran hermano 2022 y al presentador Santiago del Moro, después de su eliminación el domingo 1 de enero. “Sabía que tarde o temprano ibas a llegar acá como van a llegar todos, pero no te esperaba tan rápido”, mencionó el director, a lo que la exparticipante replicó: “Yo tampoco”.

Constanza 'Coti' Romero: “Desde el día 1 dije: ‘Acá vine a jugar’”

En primer lugar, Santiago del Moro le preguntó sobre su estrategia, y cuál era su objetivo. Ante esto, Constanza contó que no pudo terminar de explicar el camino que había planeado, y que no era algo para sacar a Julieta de Gran Hermano 2022.

“No terminé de explicarle a la gente el juego que estaba haciendo. En las nominaciones, si bien di los motivos en su momento, no expliqué exactamente el juego que estaba detrás de eso (…) Y cuando entró una pelotita (en la casa) y decía: ‘Tu jugada para sacar a Julieta’, ahí me di cuenta de que estaba mal porque no era una jugada para sacar a Julieta. Era una jugada que si se da el momento voy a explicar por qué...”, contó la exparticipante.

Por otro lado, Constanza 'Coti' Romero destacó que tuvo muy claro el punto del programa, el cual era jugar, sin tener tanta cercanía con alguien, recordando la aparente “traición” a las demás mujeres.

“Desde el día 1 dije: ‘Acá vine a jugar’. Si bien te encariñas con la gente, como me pasó con Alexis y me pasó con las chicas en su momento, yo tenía muy adentro mío que venía a jugar, que sí o sí era un juego (…) “Cuando les digo a las chicas: ‘Vamos juntas, somos un grupo’, y de repente les hago la espontánea, lo que yo pensaba es que las chicas no tenían tanta gente a favor afuera de la casa”, agregó.

Santiago del Moro a Constanza 'Coti' Romero: “Moriste con la tuya”

Coti también contó que fue por la gente a quienes consideraba que no estaban jugando, entre ellas, Julieta.

“Mi percepción es que, afuera, Maxi era fuerte, Alfa era fuerte, que Marcos también tenía mucha gente afuera, Thiago también... En la habitación de los hombres había mucha gente fuerte que no me quería enfrentar en una placa. Fui por la gente que pensaba que no estaba jugando. Julieta me cae muy bien, pero me parece muy obvia con sus votos, no está jugando”, explicó 'Coti'.

Finalmente, 'Coti' señaló estar orgullosa de haber salido de Gran hermano 2022 “sin haberle palmeado la espalda a nadie”. Ante esto, Santiago Moro le preguntó si había “muerto con la suya”, a lo que Coti respondió afirmativamente.