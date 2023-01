'Gran hermano 2022': Alfa se molestó con Ariel por desnudarse en el patio

Las relaciones entre los participantes de Gran hermano 2022 están tensas. Por este motivo, los 'hermanitos' volvieron a relajarse dentro de la casa, incluso, algunos aprovecharon para darse un chapuzón. Este es el caso de Ariel Ansaldo, quien saltó a la piscina para refrescarse del fuerte sol. Cuando acabó, se cambió de trusa sentado en una de las sillas.

Su actitud no fue del agrado de 'Alfa', quien le recriminó su accionar. Como se recuerda, desde la llegada del parrillero al reality, ambos participantes han tenido muchos cruces.

Nuevo cruce entre Ariel y 'Alfa'

Desde que Ariel Ansaldo llegó a la casa más famosa de Argentina, Walter 'Alfa' Santiago no lo ha aceptado dentro del grupo. Algunos de los fans del show notaron que el parrillero pareciera estar disfrutando cada vez que incomoda al mayor de los participantes de Gran hermano 2022.

El pasado lunes 2 de enero, Ansaldo se dio un chapuzón en la piscina y salió para cambiarse. No obstante, no lo hizo en un baño, sino sentado en uno de los sillones de la mesa exterior. El mecánico se mostró disgustado con la escena.

"Puaj... Loco... en pel**** en el sillón, que asco me da", dijo enojado. Después se dirigió con Maximiliano Giudici buscando su apoyo. "Mirá cómo pone las bo*** en el sillón. Puaj... en pel**** en el sillón, que asco, que asco me da", agregó.

Más tarde, 'Alfa' fue directamente a hablar con Ariel y le increpó: "Hay que cambiarse en el baño. No podés estar en bolas en el patio". "No me hincas las bo***", respondió el nuevo participante. "No, no hincho las bo***... es una cuestión de convivencia. Estás en bo*** en una silla que después usan todos. No me gusta usarlas", finalizó el mecánico y luego se fue del lugar.