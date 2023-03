Cristina Pardo ‘ningunea’ a Georgina Rodríguez: “Pensé que era catadora de embutidos”

Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, causó polémica en redes sociales tras publicar un mensaje en Instagram. La modelo hispano-argentina, que cuenta con más de 47 millones de seguidores, respondió a quienes la acusan de ‘mantenida’.

Ante esto, la presentadora Cristina Pardo la criticó por dar explicaciones y se burló de su documental de Netflix.

Cristina Pardo crítica la publicación de Georgina Rodríguez

Días atrás, Georgina Rodríguez sorprendió al enviar un mensaje a sus detractores a través de su cuenta de Instagram. “Otro maravilloso día de trabajo. Para que luego digan que las ricas no trabajamos”, escribió la empresaria junto a una foto.

La publicación generó reacciones y críticas, una de ellas fue la de la presentadora de Mas vale tarde, Cristina Pardo. “Sé que me repito, ¿pero qué necesidad tiene la gente de estar contando todo el rato lo que hace y con esos detalles? Muy bien, chica. Yo también trabajo y no estoy todos los días diciendo que trabajo muchísimo. Estas señoras me parecen un aburrimiento”, sostuvo en LaSexta.

Cristina Pardo criticó a Georgina Rodríguez por responder a sus haters

Cristina Pardo se burla de Georgina Rodríguez

Asimismo, Cristina Pardo pinó sobre el documental de la modelo. La conductora se burló de los gustos de Georgina, pues en más de una ocasión se le vio comiendo embutidos en el avión privado de su pareja.

“Debo decir que, cuando terminé, pensé que el trabajo de Georgina era catadora de embutidos. Lo digo en serio. Ese trabajo también lo quiero yo. Tenía un menú muy variado de embutidos”, señaló.

La pareja de Cristiano Ronaldo se encuentra promocionando la segunda temporada de su reality de Netflix, Soy Georgina, el cual será estreno este viernes 24 de marzo.