Georgina Rodríguez revela cómo es Cristiano Ronaldo en su vida cotidiana: “No es muy materialista”

Georgina Rodríguez estuvo como invitada en El hormiguero para promocionar la segunda temporada de su reality Soy Georgina. La empresaria argentina reveló detalles de su primer encuentro con su pareja, el astro portugués Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodríguez cuenta detalles de su encuentro con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se conocieron en una tienda de marca de lujo, donde ella trabaja como dependienta. De acuerdo con la versión de la influencer, fue un amor a primera vista.

“Es un hombre guapísimo, cuando lo vi era tan guapo que me daba vergüenza mirarlo. Yo poca porque no le estaba atendiendo, en el momento que dejé de atender a una señora, me iba para casa y entraba él. Sentí mariposas”, contó.

Sin embargo, la primera vez que hablaron fue en un evento de ropa y fue el propio ‘Mr. Champions’ quien se acercó para conversar. “Yo soy muy vergonzosa, pero no fue de repente, pasó tiempo”, recordó.

La estrella de Netflix aseguró que tuvo que dejar de trabajar debido a que muchos se acercaban a querer sacarse fotos. “Me tuve que cambiar de tienda, pero cada vez que había un partido en el Santiago Bernabéu, todos venían a hacerse fotos. Llegó el momento en que no pude continuar”, sostuvo. La pareja empezó a salir en 2016 y desde entonces no se han separado.

Cristiano Ronaldo en su vida privada

Al ser consultado sobre cómo es el portugués en la vida cotidiana, Georgina no dudó en llenarlo de elogios: “Es maravilloso, un padre 10, un hijo 10, hermano, amigo, pareja, empleado, jefe. Muchas veces estamos todos en casa juntos y veo lo afortunada que soy al haber sido elegida por él para formar esta familia”.

Además, destacó que no le daba mucha importancia al dinero y prefería dedicar su tiempo a pasar en familia. “Este año para mi cumpleaños me regaló su tiempo porque normalmente coincide con partidos, me sentí súper feliz”, confesó. “No es muy materialista. Le he regalado tres coches y ya no le regalo más, no es original”, acotó.

A finales del 2022, la modelo argentina se mudó a Arabia Saudita con sus cinco hijos: Cristiano Ronaldo Jr., de 12 años; los gemelos Eva y Mateo, de 4; Alana, de 4; y, su última hija Bella.