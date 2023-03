¿Cuántas veces ha sido nominado Todd Field en los Oscar?

Tár entró a los premios Oscar 2023 con excelentes críticas. El drama psicológico de Todd Field tiene la oportunidad de quedarse con la estatuilla. Sin embargo, no es la primera vez que el cineasta llega a estas instancias.

¿Quién es Todd Field?

Él es un director de cine que nació un 24 de febrero de 1964 en la ciudad de Pomona, Los Ángeles (Estados Unidos). Todd sentía una gran pasión por la actuación y las cintas por lo que decidió estudiar en la Universidad del Sur de Oregon. Uno de sus primeros papeles fue en la película Student exchange.

Field consiguió trabajar con los cineastas Woody Allen y Stanley Kubrick. Años después, haría su debut como director con su filme When i was a boy. Sin embargo, gracias a In the bedroom, obtuvo mucha fama. Inclusive, logró estar nominado en los Premios Oscar del 2001.

¿Cuántas veces fue nominado?

En todo su carrera, Todd Field ha conseguido 6 nominaciones en los Oscar. Este año, el cineasta de Estados Unidos espera poder alzar una de las estatuillas. Aquí, les dejamos un breve recuento:

2022 (Tár)

El filme que tiene a Cate Blanchett como protagonista es una de las favoritas a quedarse con los premios. Está nominada a las siguientes categorías: Mejor Guion Original, Mejor Director y Mejor Película.

2006 (Little Children)

La cinta dramática consiguió estar nominado a la categoría Mejor Guion Adaptado. Al final, el premio se lo llevó William Monahan gracias a su película The Departed.

2001 (In the bedroom)

Dicho filme marcó al director, ya que eran sus primeras nominaciones en los premios de la Academia. Compitió en las categorías de Mejor Película y Mejor Guion Adaptado.